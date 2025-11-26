Guirassy-Ausstiegsklausel gilt doch noch nicht
Die Meldung, wonach die Ausstiegsklausel von Dortmunds Angreifer Serhou Guirassy bereits im Winter gilt, entspricht offenbar nicht den Tatsachen.
Von der Insel wurde in der vergangenen Woche die entsprechende Nachricht verkündet. Demnach dürfte Guirassy für 50 Mio. Euro bereits im Januar zu ausgewählten Topklubs aus Europa wechseln. Laut "Sport Bild" ist dies aber nicht richtig: Die vorhandene Ausstiegsklausel gilt demnach erst im kommenden Sommer. Guirassy steht beim BVB vorderhand bis 2028 unter Vertrag.
Ein vorzeitiger Abschied steht derzeit ohnehin nicht zur Debatte. Guirassy fühlt sich in Dortmund wohl und ist im Angriff nach wie vor gesetzt. In der laufenden Saison kommt er in 17 Partien auf neun Treffer.