Haaland-Ersatz: BVB schielt auf einen ManUtd-Stürmer

Borussia Dortmund muss im nächsten Jahr möglicherweise den Verlust des heftig umworbenen Torjägers Erling Haaland verkraften. Als potentieller Nachfolger wird der Name Anthony Martial genannt.

Der 25-jährige Franzose ist bei Manchester United nach der Ankunft von Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho im Sommer derzeit nur noch zweite Wahl. In fünf Premier League-Partien stand er in dieser Saison nur einmal in der Startelf. Gemäss “90min.com” beschäftigt sich Borussia Dortmund mit Martial und könnte sich ein Engagement vorstellen, falls Haaland den Klub nach dieser Saison tatsächlich verlassen sollte.

Martials Vertrag bei den Red Devils läuft bis 2024. Sollte sich seine Situation rund um die Einsatzgelegenheiten im Laufe der Saison nicht verändern, wird er wohl auf einen Transfer pochen.

psc 24 September, 2021 15:25