Haaland möchte Mbappé nacheifern

Acht Tore hat Erling Haaland aus seinen ersten fünf Bundesligaeinsätzen erzielt. Der Norweger möchte sich aber noch weiter steigern und eifert einem ganz bestimmten Angreifer nach.

Erling Haaland trifft und trifft. Bereits sechs Treffer konnte der 19-Jährige im Dress von Borussia Dortmund erzielen. Die guten Leistungen motivieren den Shootingstar, weiter an sich zu arbeiten. Zum Vorbild diene Kylian Mbappé, wie Haaland nach dem 4:0-Sieg des BVB gegen Eintracht Frankfurt offenbarte.

“Mein Leben lang habe ich davon geträumt, Fussballprofi zu werden. Ich wusste schon immer, dass ich gut war, aber es ist ein so langer und harter Weg. Als ich in Bryne dann meinen ersten Profivertrag bekommen habe, dachte ich: ‘Das ist gut, aber da geht noch mehr.’ Und als ich in Salzburg schliesslich regelmässig getroffen habe, war ich auch sehr zufrieden. Aber dann siehst du so Typen wie Kylian Mbappe in der Ligue 1 und denkst: ‘Es geht immer noch ein Level höher im Fußball'”, so Haaland gegenüber “Bundesliga.de”.

Derzeit ist der junge Norweger nicht aufzuhalten, doch das kommt nicht von irgendwo, denn der Torjäger möchte “einer der besten Spieler der Welt werden”. Ob ihm das auch gelingt?

adk 15 Februar, 2020 12:05