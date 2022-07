Haaland-Nachfolger gefunden: Borussia Dortmund verpflichtet Haller

Sébastien Haller wechselt zu Borussia Dortmund. Der BVB hat damit seinen Nachfolger für Erling Haaland präsentiert.

Den Abgang von Erling Haaland, den es zu Manchester City zog, hat Borussia Dortmund mit dem Kauf von Sébastien Haller kompensiert. Wie die Westfalen am Mittwoch verkündeten, wechselt der Ivorer per sofort von Ajax Amsterdam zum BVB.

Für den Stürmer überweisen die Dortmunder kolportierte 30 bis 40 Millionen Euro an Ajax. Beim BVB hat Haller einen bis 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben. “Es ist ein tolles Stadion, aber das tollste Stadion ist nichts ohne seine Fans. Ich kann es kaum erwarten, als Teil der BVB-Familie künftig die Unterstützung von über 80.000 Zuschauern spüren zu dürfen. Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren hoffentlich Grosses erreichen und dann auch gemeinsam feiern können”, so Haller.

adk 6 Juli, 2022 17:07