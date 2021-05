Haaland? Zorc: “Er wird in der neuen Saison bei uns spielen”

Bei Borussia Dortmund gibt man sich von den Gerüchten um einen Abgang von Erling Haaland abermals unbeeindruckt. Sportdirektor Michael Zorc stellt indes erneut klar, dass der Angreifer auch in der kommenden Saison für den BVB auf Torejagd geht.

Erling Haaland besitzt bei Borussia Dortmund noch einen gültigen Vertrag bis 2024, eine Ausstiegsklausel zwischen 75 bis 100 Millionen Euro soll aber 2022 greifen können. Klar scheint: In diesem Sommer wird der BVB seinen Torjäger nicht abgeben.

“Wir planen weiter mit ihm, er wird in der neuen Saison bei uns spielen. Ich kann das auch noch fünfmal wiederholen, aber so richtig interessiert das wohl niemanden”, stellte Michael Zorc am Sonntag vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 bei “Sky” klar. Insbesondere Real Madrid und der FC Barcelona werden als Interessenten aufgelistet, müssen sich wenn aber wohl noch gedulden.

adk 16 Mai, 2021 18:04