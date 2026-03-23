Heftiger Rückschlag für BVB-Star Felix Nmecha

Mittelfeldspieler Felix Nmecha hat sich am Wochenende beim 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen den Hamburger SV schwer verletzt.

Wie der BVB am Montag mitteilt, erlitt der 25-Jährige eine Aussenbandverletzung im Knie und wird mehrere Wochen ausfallen. Nmecha verpasst wegen der Blessur auch die Einsätze mit der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz (27.3) und Ghana (30.3), für die er aufgeboten wurde.

Nmecha präsentierte sich zuletzt in dauerhafter Topform. Umso bitterer ist der Rückschlag zum jetzigen Zeitpunkt. Immerhin sollte er für das Saisonfinale und auch für die WM im Sommer wieder einsatzbereit sein. Eine Operation wird offenbar nicht vollzogen.

Bis anhin hat der Mittelfeldprofi für seinen Verein in dieser Saison 40 Spiele bestritten.