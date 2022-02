Hertha will dem BVB den Chefscout ausspannen

Hertha BSC lockt Borussia Dortmunds Chefscout Markus Pilawa in die Hauptstadt.

Der Geschäftsführer der Berliner, Fredi Bobic, will das Scouting im Klub mit neuem Personal ausstatten. Nach Angaben von “Sky” spielt dabei BVB-Chefscout Pilawa eine wichtige Rolle. Der 44-jährige Deutsch-Pole ist bereits seit 2012 im Klub. Seit knapp fünf Jahren waltet er als Chefscout. Obwohl sein Vertrag noch bis 2023 läuft, möchte ihn die Hertha im Sommer übernehmen. Pilawa soll sich durch den Abgang des langjährigen Sportdirektors Michael Zorc eine berufliche Veränderung vorstellen können. Zudem würde ihm in Berlin eine noch tragendere Rolle in der Hierarchie winken.

psc 11 Februar, 2022 12:12