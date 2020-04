Hertha möchte BVB-Leihgabe Marius Wolf übernehmen

Flügelspieler Marius Wolf ist in dieser Saison von Borussia Dortmund an die Hertha ausgeliehen. Die Berliner möchten den 24-Jährigen übernehmen.

Manager Michael Preetz hält grosse Stücke auf den vielseitig einsetzbaren Profi, wie er im “kicker” erklärt: “Marius tut unserem Spiel gut. Er hat einen riesigen Willen, ist sehr laufstark, schiebt ständig an und lässt sein Herz auf dem Platz. Er hatte, wie die meisten anderen Spieler bei uns auch, Leistungsschwankungen und kann sicher noch beständiger werden. Aber wir wissen, was wir an ihm haben, und würden mit ihm gern über die Saison hinaus zusammenarbeiten.” Die Hertha verfügt für Marius Wolf eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro.

Diese Summe werden die Berliner allerdings nicht ziehen. Preetz kündigt an, dass er das Gespräch mit dem BVB suchen wird, um den Preis drücken zu reduzieren. Wolfs Vertrag in Dortmund läuft bis 2023. In dieser Saison bestritt er 23 Bundesliga-Partien.

