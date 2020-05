Hertha-Manager Preetz äussert sich zu Mario Götze

Die Hertha wurde bereits mehrfach als möglicher künftiger Klub von Mario Götze ins Spiel gebracht. Jetzt äussert sich Manager Michael Preetz.

Ein konkretes Interesse oder gar eine baldige Offerte für den Weltmeister von 2014 will der Berliner Klubverantwortlicher nicht bestätigen, doch dementieren will er die Beachtung von Mario Götze auch nicht. “Ich werte das als die Eröffnung des Transfersommers, möchte dem aber auch gleich entgegnen, dass das nicht nur für Hertha BSC, sondern für die allermeisten Klubs, wenn nicht für alle, viel zu früh kommt, jetzt zu spekulieren über das, was man im kommenden Sommer machen kann”, sagt Preetz über die Ankündigung des BVB, dass man sich im Sommer vom 27-jährigen Angreifer trennen wird.

Zumindest Ex-Nationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus hält Hertha für den idealen Klub für Götze. “Hertha BSC hätte Charme, er könnte die spielerische Qualität dort steigern”, meinte dieser am Wochenende.

In der Hauptstadt lässt man sich erst einmal noch etwas Zeit. “Deswegen wird das sicher noch einige Wochen brauchen, bis die Vereine konkret die Planungen für die nächste Spielzeit angehen können”, weist Preetz auf die aktuell unsichere und komplizierte Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hin.

psc 25 Mai, 2020 21:42