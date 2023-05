Hummels richtet einen Appell an die BVB-Fans

Borussia Dortmund kann dank des Patzers des FC Bayern die Tabellenführung der Bundesliga übernehmen. Mats Hummels richtet einen Appell an die BVB-Fans.

Der FC Bayern verlor am Samstag mit 1:3 gegen RB Leipzig. Damit bietet sich für Borussia Dortmund die Chance, mit einem Sieg gegen den FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr) einen Spieltag vor Schluss die Tabellenführung der Bundesliga zu übernehmen.

In einem bei Twitter veröffentlichten Kurzvideo richtet Mats Hummels deshalb einen eindeutigen Appell an die Anhänger der Schwarzgelben: "Alle zum Saisonfinale in Augsburg und gegen Mainz in Gelb kommen!" Für die Borussia wäre der Gewinn der Meisterschaft immerhin der erste seit 2012.

Was Mats sagt. 🟨 ALLE IN GELB! 🟨 pic.twitter.com/k7RglnpZJL — Borussia Dortmund (@BVB) May 21, 2023

adk 21 Mai, 2023 11:22