Interne Kritik an BVB-Coach Edin Terzic wächst

Die Bilanz von Edin Terzic seit der Übernahme des Cheftrainerpostens bei Borussia Dortmund nach dem Rauswurf von Lucien Favre ist durchwachsen. Sechs Siegen stehen ein Remis und vier Niederlagen gegenüber. Offenbar sind intern nicht alle mit der Ansprache des 38-Jährigen einverstanden.

Laut “Sport 1” wird Terzic innerhalb der Mannschaft zunehmend kritisch beäugt. Der Kroate würde die Niederlagen zu wenig aufarbeiten und die Schwachpunkte zu selten und zu wenig deutlich ansprechen, ist zu vernehmen. Der BVB-Trainer soll sich stattdessen zu sehr auf die positiven Aspekte konzentrieren.

Von offizieller Seite her gibt es bislang trotz zuletzt enttäuschender Resultate vor allem Lob für die Arbeit des jungen Coaches. “Wir sehen jeden Tag, wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet, wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht”, sagte beispielsweise Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl zuletzt. Auch von Klubboss Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc gab es bislang vor allem anerkennende Worte.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass Dortmund im Sommer mit einem neuen Trainer weitermacht. Marco Rose scheint Wunschkandidat zu sein. Ob der Gladbach-Coach sein jetziges Amt zu Gunsten des BVB aufgibt, ist aber fraglich.

psc 9 Februar, 2021 11:37