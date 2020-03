Jadon Sancho erhält vom BVB die Wechselfreigabe

Jadon Sancho könnte bereits seine letzten Spiele im Dress von Borussia Dortmund bestreiten. Angeblich erhält er nach dieser Saison die Wechselfreigabe.

Dies berichtet die englische Zeitung “Telegraph”. Demnach darf der 19-jährige Nationalspieler der Three Lions den BVB im Sommer verlassen, wenn ein Angebot eintrifft, das die Dortmunder Verantwortlichen zufriedenstellt. Wahrscheinlich muss es bei mehr als 100 Mio. Euro (Ablöse) liegen. Angeblich befindet sich ManUtd in der Pole Position, was eine Verpflichtung von Jadon Sancho angeht. Auch Stadtrivale ManCity, von wo der Angreifer einst nach Dortmund stiess, soll aber Avancen machen.

Durchaus speziell ist, dass beide Klubs die Champions League verpassen könnten: ManUtd aus sportlichen Gründen und die Citizens wegen der Sperre der UEFA. Dennoch könnte Sancho die Rückkehr auf die Insel antreten.

Selbst gibt sich der Youngster bedeckt. Er konzentriere sich voll und ganz auf seine (jetzige) Mannschaft und denke von Spiel zu Spiel, betont er.

psc 2 März, 2020 11:59