Wegen Sancho: ManUtd erhält vom BVB klare Signale

Jadon Sancho spielt in den Plänen von Manchester United weiterhin eine wichtige Rolle. Aus Dortmund gibt es aber klare Zeichen.

Wie die “Times” berichtet, signalisieren Verantwortliche der Borussia dem englischen Rekordmeister weiterhin, dass ein Sancho-Wechsel noch in dieser Transferperiode, die auf der Insel am 5. Oktober endet, ausgeschlossen ist. Der 20-Jährige wird diese Saison demnach in jedem Fall im BVB-Trikot bestreiten und auch beenden. Eine Chance für einen Wechsel gab es zwar im Sommer, sie lief aber Mitte August ab, da ManUtd die geforderten 120 Mio. Euro Ablöse für den Nationalspieler nicht zahlen wollte.

Die nächste Gelegenheit auf einen Wechsel bietet sich somit erst in einem Jahr. Sebastian Kehl, derzeit Leiter der Lizenzabteilung, sagt vor dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg in der “ARD”: “Jadon Sancho wird in dieser Saison beim BVB spielen. Ansonsten beobachten wir natürlich den Markt, sind aber sehr gut aufgestellt.”

psc 14 September, 2020 18:41