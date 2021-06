Sancho-Transfer: Diese Differenz besteht zwischen ManUtd und dem BVB

Die Gespräche über einen Transfer von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United intensivieren sich. Noch besteht aber eine Differenz in den Ablösevorstellungen.

Nach Angaben von “Sky Sports” bieten die Red Devils inklusive Boni derzeit 87 Mio. Euro. Dortmund beharrt aber auf eine Zahlung von 100 Mio. Euro – ebenfalls inklusive Boni. Der Bundesligist fordert ausserdem einen Grossteil der Ablöse als Fixzahlung und nicht in Form von Boni. Auch um diese Verteilung geht es in den Gesprächen. An Sancho scheitert der Transfer hingegen nicht. Er würde einem Vertrag bis 2026 beim Premier League-Klub zustimmen.

Nach der Europameisterschaft, wo er für die Three Lions im Einsatz steht, möchte der Angreifer offenbar gerne permanent in seine Heimat zurückkehren. Vertraglich ist er aktuell noch bis 2023 an den BVB gebunden.

psc 11 Juni, 2021 16:05