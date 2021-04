Jadon Sancho steht endlich vor dem Comeback

Jadon Sancho fällt bei Borussia Dortmund wegen Muskelproblemen im Oberschenkel seit Anfang März aus. Nun ist endlich ein Comeback in Sicht.

Laut einem Bericht der “Ruhr Nachrichten” rechnet man in Dortmund damit, dass Sancho in der kommenden Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Die Partie gegen Union Berlin vom kommenden Mittwoch dürfte noch zu früh kommen, gegen den VfL Wolfsburg könnte er am Samstag darauf aber wieder dabei sein. Und auch für das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel am 1. Mai rechnet man im BVB-Lager mit Sancho.

psc 15 April, 2021 17:39