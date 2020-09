Jetzt spricht auch BVB-Kapitän Marco Reus über die Zukunft von Sancho

Die Klubverantwortlichen haben schon mehrfach betont, dass Jadon Sancho bis zur Transfer-Deadline am 5. Oktober nicht mehr wechselt. Nun äussert sich auch noch Kapitän Marco Reus zur Personalie.

Im Interview mit “Sky” geht es auch um die Zukunft des englischen Nationalspielers. Und dieser liegt für die laufende Saison definitiv in Dortmund, wie Reus ausführt: “Für uns ist es super, wir haben uns alle gefreut, dass er noch mindestens das Jahr bleibt, weil er uns einfach Scorerpunkte liefert. Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.” Englische Medien berichteten bis zuletzt, dass ManUtd in den kommenden Tagen doch noch eine Last Minute-Offensive für Sancho starten könnte.

Falls es sie gibt, wird sie angesichts der deutlichen Worte aus Dortmund nicht erfolgreich sein. Laut einem Bericht von “Funke Sport” würde nicht einmal eine 150 Mio. Euro-Offerte daran etwas ändern. Sancho steht in Dortmund bis 2023 unter Vertrag und verfügt über keine Ausstiegsklausel.

psc 29 September, 2020 17:56