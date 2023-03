Deshalb spielt Jude Bellingham zurzeit mit Knie-Tape

Jude Bellingham plagt sich seit der WM in Katar mit Kniebeschwerden herum. Deshalb trägt er zurzeit auch ein Tape.

Wie die «Bild» berichtet, handelt es sich um eine chronische Schleimbeutelentzündung, die dem 19-jährigen Engländer zu schaffen macht. Die Schmerzen seien nicht allzu gross, dennoch sollen ihm die Ärzte sogar zu einer Pause raten. Diese will Bellingham allerdings in den entscheidenden Wochen nicht einlegen. Auch den Trip zur englischen Nationalmannschaft sagte er nicht ab. Zur Entlastung trägt er am betroffenen linken Knie aktuell Kinesio-Tape.

Dem Youngster wird das Saisonende und die anschliessende Pause gut tun. Zuvor will er insbesondere mit Borussia Dortmund aber noch grosse Ziele erreichen.

psc 24 März, 2023 16:20