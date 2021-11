Jude Bellingham singt Loblied auf den BVB

Der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham ist sehr glücklich bei Borussia Dortmund zu spielen.

In der “Sky”-Doku “JB22” gerät der 18-jährige Jungstar regelrecht ins Schwärmen, wenn es darum geht, den BVB zu schreiben. “Ich war noch nie in einem Team, das so gut zu mir passt. Es fühlt sich so gut an”, sagt Bellingham.

Der englische Nationalspieler stiess im Sommer 2020 von seinem Stammklub Birmingham City für 23 Mio. Euro Ablöse nach Dortmund und hatte offensichtlich keinerlei Anpassungsprobleme. Bereits in der ersten Saison spielte er sich in kurzer Zeit in die Startelf. Inzwischen ist er bereits zu einem absoluten Leistungsträger gereift. Klubs aus der Heimat zeigen bereits grosses Interesse an ihm. Bellingham plant die zumindest die kurz- und mittelfristige Zukunft aber weiterhin in Dortmund. Sein Vertrag (ohne Ausstiegsklausel) läuft bis 2025.

psc 30 November, 2021 11:25