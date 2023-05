Jude Bellingham will zur Entscheidung auf den Platz zurück

Am kommenden Samstag kann Dortmund mit einem Heimsieg gegen Mainz alles klar machen und den ersten Meistertitel seit elf Jahren sichern. Für Bellingham könnte es zugleich das letzte Spiel im BVB-Trikot werden. Für den Nationalspieler steht ein Wechsel zu Real Madrid im Raum.

Ob er sich von seiner Knieverletzung rechtzeitig erholt, steht aber noch in den Sternen. "Ich tue alles, um nächste Woche wieder verfügbar zu sein", twittert der Youngster nach dem Sieg gegen Augsburg. Ob es reicht, muss die kommende Woche zeigen.

Devastated not to be involved today, doing everything to be available again for next week. Dortmund fans, regardless of where you are let’s all be positive together today and get right behind the team for this huge game. Let’s go boys!! Heja BVB!!🖤💛 pic.twitter.com/0kzZzNuHPi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) May 21, 2023