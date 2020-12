Jude Bellingham schwärmt für den BVB

Der englische Neo-Nationalspieler Jude Bellingham ist mit seiner Klubwahl im Sommer voll und ganz zufrieden. Der 17-Jährige schwärmt regelrecht für den BVB.

In Dortmund hat der Mittelfeldspieler im Sommer einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Bellingham verliess seinen Stammklub Birmingham City und fand bei seinem neuen Verein sofort Anschluss: Trainer Lucien Favre vertraut dem Youngster und hat diesen bereits in 16 Saisonspielen eingesetzt. Im Interview mit dem Magazin “FourFourTwo” sagt der Engländer sogar, dass es in Dortmund “perfekt” sei. Vor allem auch von seinen Mitspielern ist er begeistert: “Jeden Tag mit solchen Spielern zu arbeiten, bringt dich dazu, dich selbst auszudrücken und einen Fussball zu spielen, der ein bisschen attraktiver ist. Diese Jungs um sich zu haben, macht deinen Job so viel einfacher, aber auch, dass du mehr geben willst.”

Bellingham stand im Sommer durchaus vor der Qual der Wahl. Auch der englische Rekordmeister buhlte intensiv um ihn und bot ihm sogar eine Privattour im Old Trafford – geführt von Trainerlegende Sir Alex Ferguson. Das Supertalent entschied sich aber gegen den Premier Ligisten und für den BVB: “United hat einen fantastischen Kader, aber ich war so fokussiert und so glücklich über das Interesse aus Dortmund, dass dies meine erste Wahl wurde.” Für ihn sei es immer Borussia Dortmund gewesen – “und das war’s”.

Der Spielmacher sieht seine Zukunft auch langfristig beim BVB. Wegen seines jungen Alters durfte er nur für drei Jahre unterschreiben. Im Juni des kommenden Jahres wird er 18-jährig, Dortmund dürfte ihm dann sehr rasch ein neues Arbeitspapier anbieten. Und Bellingham wird wohl unterschreiben: “Man hört von Spielern, die bei einem Verein unglücklich sind und wechseln wollen – dann wechseln sie, sind immer noch unglücklich und wollen wieder wechseln. Ich würde sagen, geniesse einfach deinen Fussball, arbeite weiterhin sehr hart und identifiziere die Bereiche deines Spiels, die du verbessern musst.”

psc 11 Dezember, 2020 14:49