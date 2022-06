Real Madrid hat einen Plan mit Jude Bellingham

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham (18) spielt in den Planungen von Real Madrid eine zentrale Rolle.

Nach Angaben von “Sport Bild” befindet sich der englische Nationalspieler auf der Wunschliste der Madrilenen sehr weit oben. Zwar noch nicht für diesen Sommer, aber ab nächstem Jahr. Real will das Mittelfeld sukzessive verjüngen. Mit Isco (30) wird es in diesem Sommer einen Abgang geben. Auch Luka Modric (36), Toni Kroos (32) und Casemiro (30) müssen mittelfristig ersetzt werden, auch wenn alle drei im Hinblick auf die kommende Saison bleiben. Mit Eduardo Camavinga (19) und in Kürze wohl auch Aurélien Tchouameni (22, für 80 Mio. Euro von Monaco) ist der Umbruch bereits in vollem Gange. Bellingham ist ebenfalls ein festes Transferziel.

Zumindest in der kommenden Saison bleibt er dem BVB allerdings erhalten. Der Spielmacher selbst hat vor kurzem bestätigt, dass er in jedem Fall in Dortmund bleibt und in der anstehenden Transferperiode nicht wechseln wird. Sein Vertrag beim Bundesligisten ist bis 2025 datiert.

