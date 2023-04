Jürgen Klopp bestätigt Liverpools Ausstieg im Bellingham-Poker

Jürgen Klopp wird auf einer Pressekonferenz vom Freitag sehr deutlich, was die Personalie Jude Bellingham angeht.

Der 19-jährige Engländer wird in der kommenden Saison definitiv nicht im Trikot der Reds auflaufen. Liverpool kann sich den Mittelfeldspieler schlicht nicht leisten, wie Klopp offenbart. «Ich weiss nicht, warum wir über Dinge sprechen, die wir theoretisch nicht haben können. Wenn ein Kind sagt, dass es an Weihnachten einen Ferrari will, sagen wir, dass wir uns das nicht leisten können und es ausserdem nicht fahren kann.» Eine deutliche Absage an einen Bellingham-Transfer an die Anfield Road.

Medien berichteten bereits zuvor, dass die Reds im Gegensatz zu Real Madrid und Manchester City nicht im Rennen um den Spielmacher des BVB sind.

psc 14 April, 2023 12:03