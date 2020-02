Jürgen Klopp lobt seinen Ex-Klub BVB

Liverpools Erfolgstrainer Jürgen Klopp beobachtet weiterhin genau, was bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund geschieht. Mit den aktuellen Geschehnissen ist er zufrieden.

Klopp lobt den BVB insbesondere für die Verpflichtung von Emre Can, die er als Coup bezeichnet. “Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-win-Situation. Emre ist bei einem Klub, der wie die Faust aufs Auge passt”, teilt der 52-Jährige der “Bild” mit. Zur Erinnerung: Can spielte vor seinem Wechsel zu Juventus während drei Jahren unter Klopp bei den Reds.

Der Liverpool-Coach führt aus: “Der BVB hat einen Top-Jungen, einen tollen, vielseitigen Fussballer mit einer überragenden Einstellung.”

Bezüglich der Zukunftsperspektiven für seinen Ex-Klub hat Klopp ebenfalls gute “Nachrichten”: “Ich traue dem BVB in der Rückrunde mit Can und Haaland noch einiges zu.”

