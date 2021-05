Neuer Kandidat für die Haaland-Nachfolge beim BVB

Erling Haaland fühlt sich bei Borussia Dortmund zwar weiterhin wohl und durfte sich jüngst auch über den ersten Titel im Klub freuen, dennoch scheinen die Tage des Norwegers gewissermassen bereits gezählt. In einem Jahr könnte sich der Torjäger dank einer Ausstiegsklausel bereits verabschieden. Als Nachfolger ist nun mit Wout Weghorst ein neuer Kandidat im Gespräch.

Der 28-jährige Niederländer hat seine Qualitäten als Torjäger in der Bundesliga längst bewiesen. In dieser Saison gelangen ihm in Wolfsburg 20 Ligatreffer. Sein Vertrag bei den Wölfen läuft bis 2023. Möglicherweise wird sich der BVB im Falle eines Haaland-Abgangs aber um ihn bemühen. Dies wird zumindest in der niederländischen TV-Show “Veronica Inside” diskutiert. Allerdings soll der bullige Angreifer schon länger von der Premier League träumen. Angebote von da dürften für ihn auch sehr reizvoll sein. Möglicherweise öffnet sich in diesem Sommer sogar schon eine Türe: Chelsea plant nämlich weitere Veränderungen im Angriff.

Wolfsburg seinerseits könnte Weghorst laut “Veronic Inside” schon bald einen verbesserten Vertrag anbieten.

psc 18 Mai, 2021 09:26