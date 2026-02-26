Karim Adeyemi steht im Fokus von Inter Mailand

Flügelstürmer Karim Adeyemi weckt bei Inter Mailand Begehrlichkeiten.

Der 24-jährige Angreifer ist bei Borussia Dortmund schon länger nicht mehr unumstritten. Eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus erscheint zurzeit eher wenig wahrscheinlich. Stattdessen könnte im Sommer ein Verkauf erfolgen. Mit Inter gibt es nun laut «calciomercato.it» einen weiteren Interessenten für Adeyemi.

Mit dem Stürmer beschäftigen sich die Nerazzurri, da Marcus Thuram den Klub im Sommer verlassen könnte. Der 28-jährige Franzose steht zwar noch bis 2028 unter Vertrag. Es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 85 Mio. Euro bestehen. Premier Ligisten zeigen Interesse. Zudem stehen bei Inter nach dem frühen Aus in der Champions League im Sommer einige Veränderungen bevor. Thuram könnte zu den Spielern zählen, die den Verein verlassen. Adeyemi wäre dann ein möglicher Nachfolger, auch wenn dieser nicht genau über dasselbe Profil verfügt.