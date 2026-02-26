SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Thuram-Nachfolger?

Karim Adeyemi steht im Fokus von Inter Mailand

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 14:51
Karim Adeyemi steht im Fokus von Inter Mailand

Flügelstürmer Karim Adeyemi weckt bei Inter Mailand Begehrlichkeiten.

Der 24-jährige Angreifer ist bei Borussia Dortmund schon länger nicht mehr unumstritten. Eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus erscheint zurzeit eher wenig wahrscheinlich. Stattdessen könnte im Sommer ein Verkauf erfolgen. Mit Inter gibt es nun laut «calciomercato.it» einen weiteren Interessenten für Adeyemi.

Mit dem Stürmer beschäftigen sich die Nerazzurri, da Marcus Thuram den Klub im Sommer verlassen könnte. Der 28-jährige Franzose steht zwar noch bis 2028 unter Vertrag. Es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 85 Mio. Euro bestehen. Premier Ligisten zeigen Interesse. Zudem stehen bei Inter nach dem frühen Aus in der Champions League im Sommer einige Veränderungen bevor. Thuram könnte zu den Spielern zählen, die den Verein verlassen. Adeyemi wäre dann ein möglicher Nachfolger, auch wenn dieser nicht genau über dasselbe Profil verfügt.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
Mehr entdecken
Gute Chancen

Es gibt einen Favoriten für die Verpflichtung von Leon Goretzka

26.02.2026 - 16:16
Thuram-Nachfolger?

Karim Adeyemi steht im Fokus von Inter Mailand

26.02.2026 - 14:51
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07
Trotz Tiefstnote

Die «Gazzetta dello Sport» nimmt Akanji nach Fehler in Schutz

25.02.2026 - 10:25
Aus für den Vorjahresfinalisten

Manuel Akanji unterläuft Riesenbock und Inter scheitert

24.02.2026 - 22:51
Von Juventus

Inter erhält beim potentiellen Yann Sommer-Nachfolger Vicario Konkurrenz

23.02.2026 - 17:13
Finanziell möglich?

Bastoni im Fokus mehrerer Topklubs – Barca tendiert zu Inter-Star

22.02.2026 - 13:28
Zukunft ungewiss

Balde im Fokus: Inter und Manchester United prüfen Optionen

22.02.2026 - 10:31
Spitzenwert

Manuel Akanji ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Champions League

18.02.2026 - 17:20
Trainer lockt ihn

Galatasaray buhlt weiterhin aktiv um Hakan Calhanoglu

17.02.2026 - 09:59