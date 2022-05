Karim Adeyemi lehnt Last Minute-Angebot von ManUtd ab

Manchester United hat versucht sich auf den letzten Metern die Dienste am deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi zu sichern. Dieser lehnte allerdings ab.

Wie im “Sport 1”-Podcast “Meine Dortmund-Woche” von Patrick Berger enthüllt wurde, meldete sich der Premier League-Klub mit einer Offerte, die das Angebot von Borussia Dortmund deutlich übertrag. Demnach boten die Red Devils Adeyemi ein Wochensalär von rund 150’000 Pfund. Der 20-Jährige hätte dadurch mehr als 9 Mio. Euro im Jahr verdienen können. In Dortmund soll er rund 6 Millionen Euro pro Jahr beziehen können. Dennoch steht es quasi fest, dass Adeyemi in der kommenden Saison für die Schwarzgelben in der Bundesliga auflaufen wird.

Der Youngster hat sich nämlich schon vor einiger Zeit für einen Wechsel zum BVB festgelegt. Dem Vernehmen nach haben sich die Dortmunder mit Red Bull Salzburg inzwischen auch auf die Ablöse geeinigt. Der Deal wird aber wohl erst über die Bühne gehen bzw. verkündet, wenn der Abgang von Erling Haaland in Dortmund feststeht. Der Verkauf des Norwegers wird viel Geld in die Klubkasse spülen.

psc 3 Mai, 2022 11:11