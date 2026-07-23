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Ein Hauptgrund

Karim Adeyemi sagt offen, wer ihn zu Barça geholt hat

Autor: | Publiziert: 23 Juli, 2026 14:50
Karim Adeyemi sagt offen, wer ihn zu Barça geholt hat

Karim Adeyemi wurde am Donnerstag offiziell als neuer Spieler des FC Barcelona vorgestellt. Bei der Präsentation verrät der 24-jährige Angreifer auch offenherzig, was bzw. wer ihn zu den Katalanen geholt hat.

Für den Wechsel nach Barcelona gab es für Adeyemi nämlich vor allem einen Grund. Und der heisst Hansi Flick: «Der Hauptgrund, weshalb ich hier bin, ist Hansi Flick», sagt Adeyemi bei seiner Vorstellung. «Ich habe viel mit ihm gesprochen und ihm vom ersten Moment an vertraut. Ich will helfen, die grossen Ziele zu erreichen», führt der Neuzugang des spanischen Meisters aus.

Flick hatte Adeyemi einst bereits für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Der Barça-Coach hält grosse Stücke auf den pfeilschnellen Flügelstürmer.

Dieser lief in den vergangenen vier Jahren für Borussia Dortmund auf. Barça hat für seine Dienste nun 22 Millionen Euro Ablöse gezahlt. Adeyemi unterzeichnete einen Vertrag bis 2031.

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