Kehl zeigt für Haaland Verständnis

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl kommentiert das am vergangenen Freitag gegebene Interview von Erling Haaland. Letzterer bemängelte, dass die BVB-Bosse ihn unter Druck setzen.

“Der Verein versucht, Druck auf mich auszuüben, mich in eine Entscheidung zu drängen”, sagte Erling Haaland am Freitagabend nach dem 5:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg gegenüber “Viaplay”. Er wolle doch “eigentlich nur Fussball spielen, aber sie drängen mich zu einer Entscheidung über meine Zukunft. Und das bedeutet dann, dass ich bald eine Entscheidung treffen muss”.

Das Interview des Torjägers sorgte für Aufsehen, zumal die Zukunftsfrage rund um den Norweger den BVB derzeit wohl neben dem Platz am meisten beschäftigt. Im “Sport1-Doppelpass” bezog nun auch Sebastian Kehl Stellung. Der designierte Nachfolger von Sportdirektor Michael Zorc meinte: “Ich war überrascht von den Aussagen von Erling nach dem Spiel. Dass diese jetzt für Aufruhr sorgen, ist klar, weil die Personalie polarisiert. Das wird ständig Thema bleiben. Es gibt aber noch keine Entscheidung. Ich werde die Gelegenheit in den letzten Tagen nutzen und ihn fragen, was ihn bewegt und wieso er dieses Thema des Drucks nach dem Spiel so kommuniziert, weil ich das nicht so wahrgenommen habe.”

Kehl stellte jedoch klar: “Man darf nicht vergessen, dass der Junge 21 Jahre alt ist und die Medien jeden Tag das Thema befeuern. Im Grunde ist aber doch klar, dass bei dem Spieler irgendwann der Hals voll ist und er sagt, dass ihn das ankotzt und er keine Lust hat, ständig das Thema zu hören und nur Fussball spielen will.” Und zudem versicherte der Ex-Profi, dass es “kein Ultimatum” gibt: “Erling ist eine extreme Persönlichkeit im Verein geworden. Weil er so wichtig für uns ist, muss bei uns auch eine Planungssicherheit herrschen. Dass er das vielleicht als Druck empfindet, das muss man mit ihm persönlich klären. Aus unserer Sicht ist kein Druck entstanden, in den letzten Tagen wurden keine Gespräche geführt und wir haben keine Gespräche geführt.” Vertraglich ist Haaland noch bis 2024 an den BVB gebunden. Allerdings besitzt der 21-jährige norwegische Stürmer eine Ausstiegsklausel, wonach er bereits zum Ende der Saison für kolportierte 75 Millionen Euro wechseln könnte.

adk 16 Januar, 2022 17:04