Kommt der Haaland-Nachfolger für den BVB aus Sevilla?

Auf einen Abgang von Erling Haaland muss sich Borussia Dortmund früh oder später vorbereiten. Ein potenzieller Nachfolger soll beim FC Sevilla spielen.

Laut Angaben von “Eurosport” sei Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla ein möglicher Kandidat, der bei Borussia Dortmund auf Erling Haaland folgen könnte. Letzterer besitzt beim BVB noch einen Kontrakt bis 2024, könnte aber bereits früher wechseln – möglicherweise sogar schon nach der Saison.

En-Nesyri steht derweil seit Januar 2020 in Sevilla unter Vertrag, dieser läuft noch bis Sommer 2025. In der laufenden Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend 17 Tore in 36 Pflichtspielen.

adk 2 März, 2021 18:09