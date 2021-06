Lazio bastelt an Transfer von Julian Brandt

Lazio hat mit Maurizio Sarri einen neuen Trainern an Bord geholt. Nun wird auch intensiv am Kader für die kommende Saison gearbeitet. Im Fokus steht offenbar Dortmunds Angreifer Julian Brandt.

Der 25-Jährige blickt auf eine schwierige Saison zurück: Wirklich als Stammspieler etablieren konnte er sich beim BVB nicht. Angeblich ist der FC Arsenal einmal mehr an einem Brandt-Transfer interessiert. Italienischen Medienberichten zufolge mischt sich nun aber auch Lazio ein. Die Römer sollen sogar schon konkrete Gespräche aufgenommen haben. Brandts Vertrag in Dortmund läuft bis 2024. Offenbar spielt er in den Planungen des neuen Trainers Marco Rose aber nicht unbedingt eine zentrale Rolle. Jedenfalls ist ein Wechsel in diesem Sommer nicht ausgeschlossen, wenn die Ablöse stimmt.

psc 14 Juni, 2021 13:52