Liverpool baggert an BVB-Star: Schlotterbeck heiss begehrt

Nico Schlotterbeck, Abwehrchef von Borussia Dortmund, steht offenbar vor einem heissen Winter: Mehrere europäische Topklubs zeigen konkretes Interesse am 25-Jährigen, darunter besonders der FC Liverpool.

Die Reds haben laut übereinstimmenden Medienberichten bereits erste Gespräche mit Schlotterbecks Beraterseite geführt, um die Bereitschaft für einen Wechsel an die Anfield Road auszuloten. Hintergrund ist der drohende ablösefreie Abgang von Ibrahima Konaté im Sommer sowie die schwere Verletzung von Giovanni Leoni, weshalb bei Liverpool schon im Winter Handlungsbedarf besteht.​

Doch Schlotterbeck ist nicht der einzige Kandidat für die Defensive der Reds: Auch Marc Guéhi von Crystal Palace bleibt ein Thema, nachdem ein Wechsel im vergangenen Sommer knapp gescheitert war. Bayern München und Real Madrid haben den Dortmunder Nationalspieler ebenso ins Visier genommen, planen konkret aber erst zur kommenden Saison einen Vorstoss.

Borussia Dortmund möchte mit Schlotterbeck gerne verlängern und bietet eine deutliche Gehaltserhöhung sowie eine noch zentralere Führungsrolle im Kader an, doch das Englische Interesse macht Vertragsverhandlungen keineswegs einfacher.​

Für einen Wechsel im Winter müsste Liverpool wohl eine Ablöse von über 50 Millionen Euro auf den Tisch legen – bis zu 60 Millionen Euro stehen im Raum. Dortmunds Bereitschaft, das Abwehrzentrum mitten in der Saison zu schwächen, gilt dennoch als unwahrscheinlich. Klar bleibt: Das Rennen um Schlotterbeck ist eröffnet, und die Gerüchte um einen Wintertransfer werden sich in den kommenden Wochen weiter verdichten.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 09:31