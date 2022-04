Jürgen Klopp bestätigt: Liverpool steigt nicht ins Rennen um Erling Haaland ein

Liverpools Trainer Jürgen Klopp schliesst aus, dass sich sein Verein in diesem Sommer ins Wettbieten um BVB-Torjäger Erling Haaland einklinkt.

In der “Sport Bild” spricht der deutsche Coach unter anderem über diese Personalie und vertritt eine klare Haltung: “Wir gehen da nicht mit ran. Die Zahlen, die da im Raum stehen, sind verrückt – mit denen haben wir nichts zu tun. Keine Chance.” Einen Haaland-Transfer zu den Reds wird es im Sommer also nicht geben. Tatsächlich hat Liverpool in der Vergangenheit erst einmal mehr als 80 Mio. Euro Ablöse für einen Spieler bezahlt: 2018 waren es 84,7 Millionen für Virgil van Dijk (30), der nach wie vor Abwehrchef des Topklubs ist.

Über einen allfälligen Haaland-Transfer sagt Klopp weiter: “Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das macht keinen Spass.” Stattdessen haben die Reds im Winter möglicherweise einmal mehr einen anderes Juwel gefunden: Für ebenfalls stolze 45 Mio. Euro wurde der Kolumbianer Luis Diaz (25) vom FC Porto geholt. Die bisherigen Leistungen des Flügelflitzers sind sehr vielversprechend.

psc 6 April, 2022 14:48