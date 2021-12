Liverpool mischt im Rennen um Erling Haaland voll mit

Der FC Liverpool zählte zwar namentlich nicht zu jenen Vereinen, die Berater Mino Raiola als mögliche nächste Destinationen von Erling Haaland nannte. Tatsächlich mischen die Reds im Rennen um den Norweger aber sehr wohl mit.

Dort steht in der Offensive mittelfristig ein Umbruch an: Mohamed Salah soll zwar seinen bis 2023 gültigen Vertrag verlängern, doch wie lange Roberto Firmino und Sadio Mané, die ebenfalls nur noch bis 2023 gebunden sind, noch bleiben, ist ungewiss. Laut “Sky”-Reporter Marc Behrenbeck spielt die Personalie Erling Haaland in den Überlegungen der Liverpool-Verantwortlichen sehr wohl eine Rolle.

Ein Transfer im kommenden Sommer für eine Ablöse von 75 bis 90 Mio. Euro ist möglich. Auch Real Madrid mischt mit, scheint aber erst im Sommer 2023 aktiv werden zu wollen, da erst einmal Kylian Mbappé Priorität geniesst. Dies könnte für den Premier League-Klub bezüglich Haaland eine grosse Chance sein.

