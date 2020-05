Lothar Matthäus rechnet mit Abgang von Lucien Favre

Lucien Favre hat mit Borussia Dortmund das wohl wegweisende Spiel gegen den FC Bayern im Meisterschaftsrennen verloren. Es droht eine weitere titellose Saison. Lothar Matthäus rechnet mit einem Abgang des Schweizers.

Dies sagt der TV-Experte bei “Sky” nach dem Interview, in dem Favre direkt nach der Partie auf seine Zukunft und die ewig währende Diskussionen um seine Titellosigkeit angesprochen wird. Dabei meint der Schweizer, dass er keine Zeitung lese, ruhig bleibe und in einigen Wochen darüber sprechen werde. Matthäus’ Interpretation: Der BVB-Coach kündigt mit diesen Worten seinen Abgang nach dieser Saison an. “Favre weg, Niko Kovac kommt”, habe er angesichts dieser Worte direkt gedacht. Der Ex-Nationalspieler geht von einem Rücktritt des 62-Jährigen aus, “wie er es auch schon bei anderen Vereinen gemacht hat”.

Noch steht Favre in Dortmund bis Juni 2021 unter Vertrag. Von deutschen Medien wird er schon während der gesamten Saison immer wieder angezählt. Die BVB-Führung würden den Weg mit ihm nicht fortsetzen wollen, wenn eine erneut titellose Saison resultiert, wird kolportiert. Da Titelchancen im DFB-Pokal und in der Champions League bereits zunichte sind und nun auch die Meisterschaft in weite Ferne gerückt ist, droht genau dieses Szenario.

psc 26 Mai, 2020 20:58