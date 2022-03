Lothar Matthäus wettert weiter gegen den BVB und fordert Konsequenzen

Lothar Matthäus kritisiert Borussia Dortmund weiterhin und fordert beim Bundesligisten jetzt Konsequenzen.

Bereits unmittelbar nach dem enttäuschenden Ausscheiden aus der Europa League gegen die Rangers sparte der deutsche Rekordnationalspieler nicht mit Kritik am BVB. Jetzt geht er in seiner “Sky”-Kolumne einen Schritt weiter und fordert konkrete Konsequenzen. “Das ständige In-Watte-Packen der hoch bezahlten Dortmund-Stars und auch des Trainers darf so nicht weitergehen. Man muss über Reus, Hummels, den Trainer und weitere Spieler nachdenken”, schreibt MAtthäus.

Der 60-Jährige schlägt sogar einen kompletten Neuanfang vor, der vielleicht das Beste sei, “damit man sich nicht auch im nächsten Jahr gegen drittklassige Teams blamiert und die Meisterschaft im Februar entschieden ist.” Matthäus spricht das frühe Aus in der Champions League, Europa League und auch im DFB-Pokal in dieser Saison an.

Bereits zuletzt rechnete Matthäus öffentlich mit den BVB-Führungsspielern Marco Reus und Mats Hummels ab.

psc 1 März, 2022 12:03