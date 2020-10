Favre nimmt Stellung zur Schwächephase von Jadon Sancho

Jadon Sancho kommt bei Borussia Dortmund zurzeit nicht ganz so auf Touren wie phasenweise in der vergangenen Spielzeit. Trainer Lucien Favre ist aber nicht beunruhigt.

Aus Sicht des Schweizers ist es absolut normal, dass ein Spieler nicht ein ganzes Jahr auf dem gleichen Topniveau spielen kann, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League erklärt. “Jeder Spieler hat schwächere Phasen. Es wurde im Sommer viel über Jadon Sancho geredet, auch so etwas kann Einfluss haben. Aber kein Spieler ist ein Jahr lang durchgehend in Top-Form, das ist unmöglich. Das muss man so akzeptieren”, so Favre.

Auch aus seiner Erfahrung als Spieler wisse er, dass es Durchhänger gebe. Sancho spielt in seinen Planungen weiterhin eine zentrale Rolle.

psc 27 Oktober, 2020 15:41