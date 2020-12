Lucien Favre klärt Verwirrung um Erling Haaland auf

Erling Haaland schöpfte bei den BVB-Fans am Donnerstag mit einem Instagram-Post Hoffnung, dass er vielleicht doch früher als angekündigt auf den Platz zurückkehren könnte. Dortmunds Trainer Lucien Favre schafft nun Klarheit.

Auf der Pressekonferenz am Freitag stellt der 63-jährige Schweizer klar, dass Haaland in diesem Kalenderjahr definitiv nicht mehr für den BVB auflaufen wird. Der 20-Jährige verpasst wegen seiner Oberschenkelverletzung also mindestens die nächsten sechs Partien der Dortmunder.

Ob nun Youssoufa Moukoko ein Kandidat für die Startelf ist, lässt Favre offen. “Man darf nicht vergessen, dass er 16 Jahre alt ist”, betont er und weist auf “andere Möglichkeiten” hin.

Noch unklar ist, ob und wie lange Mats Hummels ausfällt: Der Abwehrchef musste im Champions League-Spiel gegen Lazio am Mittwochabend kurz vor Schluss den Platz verlassen, gab dann aber Entwarnung. Ob er am Samstag beim Gastspiel in Frankfurt auflaufen kann, ist noch unklar. Eine Option könnte dafür Dan-Axel Zagadou sein: Der 21-jährige Franzose sass gegen Lazio nach überstandener Verletzung wieder auf der Ersatzbank und ist wieder einsatzfähig. Allerdings fehlt ihm die Spielpraxis noch gänzlich.

psc 4 Dezember, 2020 14:35