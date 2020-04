Der Berater von Mahmoud Dahoud hat ein klares Dementi parat

Der Berater von BVB-Profi Mahmoud Dahoud hat Berichte dementiert, wonach der Mittelfeldspieler im Sommern wechseln will.

Gegenüber “Sky” bezieht Berater Reza Fazeli eindeutig Stellung. “Es entbehrt jeder Grundlage. Mo will nicht wechseln. Er will bei Dortmund bleiben und sich durchbeissen. Aktuell gibt es keine Pläne den BVB zu verlassen”, hält der Agent fest. Mahmoud Dahoud spielt seit knapp drei Jahren in Dortmund. In dieser Saison hat er unter Trainer Lucien Favre einen schweren Stand und insgesamt erst elf Spiele bestritten.

Der 24-jährige Spielmacher ist noch bis 2022 an den BVB gebunden. Ein Wechsel scheint also nicht anzustehen.

