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Manchester United arbeitet an Anton-Transfer

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 16:42
Manchester United arbeitet an Anton-Transfer

Manchester United soll sich intensiv mit einer Verpflichtung von Waldemar Anton beschäftigen. Nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» haben die Red Devils bereits Interesse beim Innenverteidiger von Borussia Dortmund hinterlegt.

In England wird sogar berichtet, dass United ein Angebot über rund 35 Millionen Pfund vorbereiten könnte, nachdem Trainer Michael Carrick den Transfer intern befürwortet haben soll. Andere Berichte sprechen von einer möglichen Offerte im Bereich von 40 Millionen Euro. Für Dortmund wäre ein Verkauf allerdings problematisch.

Trainer Niko Kovač soll Anton als zentralen Baustein seiner Defensive betrachten. Die personelle Situation in der Abwehr gilt ohnehin als angespannt. Nach dem Karriereende von Niklas Süle und der schweren Kreuzbandverletzung von Emre Can verfügt der BVB über weniger Alternativen als noch vor einem Jahr.

Deshalb arbeiten die Dortmunder laut den Berichten sogar an einer Vertragsverlängerung mit Anton. Trotzdem könnte die Premier League für den Verteidiger reizvoll sein. Mit 29 Jahren wäre ein Wechsel zu Manchester United vermutlich eine der letzten Gelegenheiten, noch einmal eine neue Herausforderung auf absolutem Topniveau im Ausland anzunehmen. Aus Sicht von United passt Anton zudem perfekt ins Anforderungsprofil: erfahren, international erprobt und sofort einsatzbereit. Nach den Defensivproblemen der vergangenen Saison steht die Verstärkung der Innenverteidigung weit oben auf der Prioritätenliste.

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