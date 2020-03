ManCity & Chelsea pokern um ein BVB-Juwel

Manchester City und der FC Chelsea versuchen offenbar, ein Supertalent von Borussia Dortmund abzuwerben. Das Objekt der Begierde heisst Nnamdi Collins.

Der 16-jährige Innenverteidiger spielt derzeit in der U17 des BVB. Ausserdem ist er deutscher Junioren-Nationalspieler. Laut “Bild” locken Nnamdi Collins mit ManCity und Chelsea gleich zwei Klubs aus der Premier League mit grosszügigen Offerten. So sollen die Citizens ein Handgeld von 2 Mio. Euro bieten, der Londoner Stadtklub soll etwa die Hälfte dieses Betrags offerieren.

Der BVB ist derweil nicht an einem Abgang des Abwehrspielers interessiert und hofft diesen mit einem Fördervertrag längerfristig binden zu können. Dasselbe Vorgehen wandte man in der Vergangenheit bereits (erfolgreich) bei Supertalent Youssoufa Moukoko an.

Nnamdi Collins stammt ursprünglich aus der Jugend von Fortuna Düsseldorf, spielt aber bereits seit Sommer 2016 für Dortmund.

psc 2 März, 2020 09:55