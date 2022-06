Mané? Watzke: “Gratuliere Bayern ausdrücklich, aber…”

Hans-Joachim Watzke hat nun den Transfer von Sadio Mané zum FC Bayern bewertet. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund erachtet die Verpflichtung als Gewinn für die Bundesliga.

“Sadio Mané ist ein sehr guter Transfer, zu dem ich den Bayern ausdrücklich gratuliere – aber nur als DFL-Aufsichtsratsvorsitzender, weil er wie Götze der Bundesliga guttut, nicht als Chef von Borussia Dortmund”, so Hans-Joachim Watzke in der “Bild am Sonntag”.

Mit den Transfers von Niklas Süle, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck und Sébastien Haller (noch nicht offiziell) habe sich aber auch Borussia Dortmund “gut und durchdacht verstärkt, aber am Ende muss sich die Mannschaft in der Realität beweisen”, erklärte Watzke.

“Was ich versprechen kann, ist, dass einige Klubs alles für ein spannendes Titelrennen tun werden. Dazu gehört Borussia Dortmund, dazu gehören auch Leipzig oder Leverkusen”, so der BVB-Boss weiter.

adk 26 Juni, 2022 16:40