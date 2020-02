Deshalb droht Manuel Akanji beim BVB die Ersatzbank

Manuel Akanji könnte bei Borussia Dortmund der grosse Verlierer des Winter-Transferfensters werden.

Durch den Last Minute-Transfer von Emre Can könnte der Schweizer Nationalspieler nach Angaben der “Bild” und des “kicker” jetzt nämlich seinen Stammplatz in der Innenverteidigung verlieren. Trainer Lucien Favre plant mit dem Neuzugang angeblich eher in der zentralen Abwehr und nicht im defensiven Mittelfeld. Er könnte Can demnach neben Mats Hummels in die Innenverteidigung stellen. Manuel Akanji droht dann überzählig zu werden.

So lautet die Ansage in der Theorie. Akanji war in dieser Saison zwar nicht immer sattelfest, bisher hielt Favre aber stets am 24-Jährigen fest. Ob der Ex-Basler ausgerechnet in den Monaten vor der EM im Sommer nun auf die Ersatzbank verdonnert wird, bleibt abzuwarten. Bitter wäre es allemal.

psc 31 Januar, 2020 19:54