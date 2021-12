Dieses machte dem Schweizer Nationalspieler zuletzt zu schaffen, weshalb er auch die letzten Spiele des Jahres verpasst. Nach Angaben des BVB ist die Hoffnung da, dass Akanji zum Trainingsauftakt Anfang des neuen Jahres wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ein baldiges Comeback wird erwartet. Die beiden verbleibenden Bundesligaspiele der Borussia in diesem Jahr gegen Greuther Fürth und bei der Hertha finden allerdings noch ohne den 26-Jährigen statt.

🍀 #BVB-Abwehrspieler Manuel #Akanji ist heute in der Klinik St. Wolfgang in Bad Griesbach erfolgreich am rechten Knie operiert worden.

Angestrebt wird, dass Manu zum Trainingsauftakt Anfang des neuen Jahres wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. pic.twitter.com/Muu2wMbPxl

— Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2021