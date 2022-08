Manuel Akanji: Jetzt führt eine heisse Spur in die Premier League

Weiterhin ist ungewiss, wo Manuel Akanji künftig spielen wird. Borussia Dortmund soll es nicht mehr sein. Eine heisse Spur führt nun nach Leicester.

Der Premier League-Klub sucht in der Abwehr einen Ersatz für Wesley Fofana, der Klub in den letzten Tagen des Transferfensters doch noch in Richtung Chelsea verlassen könnte. Laut “Telegraph” und “Daily Mail” ist Akanji ein heisser Kandidat für die Nachfolge des jungen Franzosen.

Der BVB-Verteidiger war bei den Foxes sogar schon vor Jahresfrist ein Thema. Damals entschied sich der Schweizer Nati-Verteidiger aber bewusst für einen Verbleib in Dortmund. Dieses Mal sieht es anders aus: Trotz Vertrag bis 2023 will er den Bundesligisten verlassen und eine neue Herausforderung annehmen. Auch Inter Mailand könnte sich noch bei ihm melden, Leicester ist aber eine valable Option, falls es tatsächlich zum Fofana-Wechsel zu Chelsea kommt. Die Engländer würden Akanji angeblich am liebsten ausleihen.

psc 26 August, 2022 11:59