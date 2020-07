Manuel Akanji vor Abgang beim BVB? Das ist dran

Der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji wurde zuletzt als möglicher Abschiedskandidat beim Borussia Dortmund gehandelt. Dazu wird es aber wohl nicht kommen.

Die “WAZ” berichtet, dass der Schweizer Nationalspieler auch in der kommenden Saison im Trikot des BVB auflaufen wird. Ein Abgang Von Akanji ist demnach entgegen einem Bericht der “Sport Bild” kein Thema. Zwar war der 24-Jährige in der abgelaufenen Saison in der Defensive nicht mehr immer erste Wahl, da die Leistungen nicht immer top waren. Vor allem gegen Ende der Spielzeit fing er sich aber wieder. Ein Verkauf ist und war nie ein konkretes Thema.

Wie auch bei Mittelfeldspieler Thomas Delaney, der in der Vergangenheit auch schon als Streichkandidat gehandelt wurde.

Bei einem passenden Angebot gehen darf hingegen Aussenverteidiger Nico Schulz. Der 27-jährige Nationalspieler stand in dieser Saison in der Bundesliga nur siebenmal in der Startelf und scheint das Vertrauen von Favre verloren zu haben.

Auch Innenverteidiger Leonardo Balerdi (bei Marseille im Gespräch) sowie Mahmoud Dahoud könnten den BVB in diesem Sommer verlassen. Grundsätzlich keine Rolle mehr spielt auch André Schürrle, der zuletzt zwei Jahre in Folge verliehen war.

psc 14 Juli, 2020 09:56