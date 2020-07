Nicht nur Sancho: ManUtd baggert auch an Michael Zorc

Manchester United hat es nicht nur auf Dortmunds Jungstar Jadon Sancho abgesehen, sondern offenbar auch auf Sportdirektor Michael Zorc.

Laut einem Bericht von “The Athletic” befassen sich die ManUtd-Bosse mit dem 57-Jährigen, der in Dortmund bereits seit 1998 als Sportlicher Leiter tätig ist. Erst vor einem Monat verlängerte Michael Zorc seinen Vertrag bis 2022. “Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in einer solchen Phase an Bord meines Vereins bleibe und meinen Beitrag leiste, um Borussia Dortmund gemeinsam bestmöglich aufzustellen”, kommentierte er damals.

Am Interesse des englischen Rekordmeisters am Funktionär tut dies keinen Abbruch. United-Boss Ed Woodward soll von der Arbeit Zorcs sehr beeindruckt sein und möchte den Ex-Profi am liebsten in den eigenen Verein holen. Die beiden stehen derzeit wegen Sancho ohnehin im Austausch.

psc 27 Juli, 2020 15:15