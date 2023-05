ManUtd lässt Gregor Kobel nicht aus den Augen

Gregor Kobel steht nach wie vor im Fokus von Manchester United.

Der Stammkeeper von Borussia Dortmund zeigt in dieser Saison mit Ausnahme eines rabenschwarzen Abends in der Allianz Arena sehr konstante Leistungen und zählt bundesliga- oder gar europaweit zu den besten Goalies der Gegenwart. Laut einem Bericht des "Independent" wirft ManUtd weiterhin ein Auge auf Kobel. Zwar hat Trainer Erik ten Hag zuletzt angekündigt, den Vertrag mit David de Gea verlängern zu wollen, mittel- bis langfristig spielt Kobel in den Planungen aber eine wichtige Rolle.

Der BVB will einen Abgang des Schweizer Nationaltorhüters hingegen verhindern und bietet dem 25-Jährigen bereits eine Vertragsverlängerung mit saftiger Gehaltserhöhung über 2026 hinaus an.

