ManUtd plant ein letztes Angebot für Jadon Sancho

Manchester United will vor der Transfer-Deadline am 5. Oktober einen letzten Vorstoss bei Jadon Sancho wagen.

Der englische Rekordmeister hat die Hoffnungen auf einen Transfer des englischen Nationalspielers noch nicht vollends aufgegeben und will sich zumindest nicht vorwerfen lassen müssen, nicht alles versucht zu haben. Laut “Mirror” bieten die Red Devils für den 20-Jährigen demnach 90 Millionen Pfund – aufgeteilt in 75 Millionen Sofortzahlung und 15 Millionen an variablen Boni. Sollte die Offerte für Sancho tatsächlich in Dortmund eintreffen, dürften die Chancen für einen Wechsel dennoch gegen null tendieren: Die BVB-Verantwortlichen haben seit August gebetsmühlenartig betont, dass der Jungstar die aktuelle Saison im Trikot der Schwarzgelben bestreiten wird. Zudem entsprechen die knapp 100 Mio. Euro, die ManUtd angeblich bieten will, ohnehin nicht den Forderungen des Bundesligisten.

Die Personalie dürfte für den Moment abgehakt sein. Die nächste realistische Chance für ManUtd bietet sich frühestens im nächsten Sommer.

psc 25 September, 2020 10:16