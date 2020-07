ManUtd hat einen Plan B zu Jadon Sancho

Manchester United buhlt bekanntlich intensiv um Jadon Sancho. Sollte eine Verpflichtung des Dortmunders nicht gelingen, hätte der englische Rekordmeister aber einen Plan B in der Tasche.

Und dieser heisst Ousmane Dembélé. Laut einem Bericht von “The Athletic” glaubt man bei den Red Devils trotz der langwierigen Verletzungsprobleme des Weltmeisters an das Potential des 23-Jährigen. Im Vergleich zu Jadon Sancho ist der Angreifer deutlich günstiger zu haben. 80 statt 120 Mio. Euro werden gefordert.

ManUtd möchte den Preis sogar weiter drücken. Angeblich will der englische Rekordmeister nicht mehr als 55 Mio. Euro für einen neuen Stürmer zahlen. Noch hält man sich allerdings zurück und will zunächst die aktuelle Saison abschliessen. Dann zeigt sich auch, ob die Red Devils in der kommenden Spielzeit an der Champions League partizipieren. Dies würde die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt erweitern.

psc 10 Juli, 2020 11:46