Der ManUtd-Traum von Manuel Akanji könnte in Erfüllung gehen

Manchester United war von Kindesbeinen an der Lieblingsverein von Manuel Akanji, wie er schon vor drei Jahren in einem Interview erwähnte. Vielleicht ist ein Wechsel zum englischen Rekordmeister gar nicht mehr in weiter Ferne.

Wie “90min” berichtet, denken die Red Devils zumindest über den Abwehrspieler von Borussia Dortmund nach. Der Tabellenzweite der Premier League will seine Abwehr im Sommer verstärken. Mindestens ein neuer Innenverteidiger soll her. Akanji spielt in den Überlegungen eine Rolle. Der 25-Jährige ist noch bis 2022 an den BVB gebunden und dort in dieser Saison meist gesetzt. Gerade hat er sich von einer Muskelverletzung erholt und ist zur Schweizer Nati eingerückt.

Der Innenverteidiger könnte allenfalls auch Teil eines grösseren Deals werden: Jadon Sancho und auch Erling Haaland sind bei ManUtd bekanntlich ein Thema. Ein Spielertausch ist nicht ausgeschlossen, wobei im Zuge dessen Mittelfeldspieler Donny van de Beek den Weg von der Insel nach Dortmund antreten könnte.

psc 23 März, 2021 10:20